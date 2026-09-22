Quadro rialzista per Delivery Hero
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Apprezzabile rialzo per Delivery Hero, tra i componenti del MDAX, in guadagno dello 0,93% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 36,8 Euro, con stop loss individuato a livello 35,18 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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