Novo Nordisk tonica con rialzo di target price da parte di JP Morgan

(Teleborsa) - Seduta tonica per le azioni Novo Nordisk che guadagnano oltre il 2% alla Borsa di Copenaghen dopo che JP Morgan ne ha alzato il prezzo obiettivo per dicembre 2027 a 275 corone danesi dalle precedenti 250 corone, confermandone però il giudizio "neutral".



La banca d’affari ha migliorato del 5% la stima di vendita per il 2026, in scia principalmente a un rialzo dell'8% della previsione su Ozempic e del 7% per Wegovy. Dinamiche solo parzialmente assorbite da attese più contenute per Oral Wegovy nel 2026, segmento sul quale JPMorgan ha tagliato la stima dell’11% prevendendone un rallentamento delle prescrizioni negli Stati Uniti, andamento parzialmente compensato dalle prime indicazioni di un netto slancio a livello internazionale.



Inoltre, l'istituto ha migliorato le previsioni sul fatturato del 6-7% sul 2027-30 e del 4-8% sull'utile per azione rettificato sul 2026-30.



Estendendo l'orizzonte temporale oltre il 2027, JP Morgan si attende uno sviluppo delle vendite di circa il 2% nel 2028.

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