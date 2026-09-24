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Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Banks
Si muove al ribasso l'indice bancario europeo, che perde lo 0,47%, scambiando a 313,41 punti.
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