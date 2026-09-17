Professioni, a Roma il confronto tra commercialisti italiani e giapponesi

L’incontro, ospitato presso la sede del Consiglio nazionale, ha rappresentato un’importante occasione di confronto

(Teleborsa) - Una delegazione dell’Associazione che riunisce i commercialisti giapponesi ha incontrato oggi a Roma il Consiglio nazionale dei Commercialisti italiani. L’incontro, svoltosi nella sede del CNDCEC e rientrante nell’intensa attività internazionale del Consiglio nazionale, ha fornito l’occasione per un confronto tra le due realtà professionali. Le delegazioni erano guidate dai due presidenti nazionali, Elbano de Nuccio e Naoki Ota.



La Japan Federation of Zeirishi Associations, composta da 15 associazioni regionali con oltre ottantadue mila associati, è un’organizzazione strutturata su base regionale, con una complessa rete di dipartimenti e comitati che coprono tutti gli aspetti della professione, dalla formazione alla tutela legale, fino all'assistenza ai contribuenti e alle relazioni internazionali. Gli enti affiliati forniscono supporto aggiuntivo in ambiti come la ricerca, la previdenza e la gestione delle informazioni.



All’origine dell’incontro c’è la volontà dei professionisti giapponesi di conoscere e approfondire i diversi aspetti della professione italiana. Tanti i temi affrontati. Si è parlato delle forme organizzative dei commercialisti italiani, dei loro percorsi formativi per l’accesso alla professione, della formazione professionale continua, di deontologia e disciplina, di giovani, del ruolo del Consiglio nazionale nelle riforme riguardanti la professione contabile e il sistema tributario. Focus specifici sono stati dedicati inoltre alle sfide che attendono la professione, a partire da quella legata alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Ai professionisti giapponesi sono state illustrate anche le dichiarazioni telematiche e la fatturazione elettronica, la digitalizzazione dei servizi fiscali e la promozione della compliance fiscale.



Per de Nuccio si è trattato di "un incontro proficuo". "Mettere a confronto realtà diverse", ha detto, "costituisce sempre un arricchimento reciproco e fornisce l’occasione per cogliere spunti e possibili sinergie, in uno spirito di propositività e collaborazione fattiva alla quale il nostro Consiglio nazionale ispira la sua azione in ambito internazionale. Da questo confronto è emerso con forza il grande interesse dei colleghi giapponesi per le peculiarità e l’originalità della professione italiana e per il ruolo che svolge all’interno del sistema economico".

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