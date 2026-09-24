Londra: giornata depressa per Kingfisher
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che passa di mano con un calo del 2,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kingfisher rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Kingfisher è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,353 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,271. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,435.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```