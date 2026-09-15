Londra: balza in avanti Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Kingfisher , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Kingfisher suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,908 sterline con tetto rappresentato dall'area 2,975. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,867.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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