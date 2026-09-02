Londra: performance negativa per Kingfisher
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Kingfisher rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Kingfisher suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,996 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,069. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,971.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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