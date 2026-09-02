Londra: performance negativa per Kingfisher

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa , che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Kingfisher rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Kingfisher suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,996 sterline con tetto rappresentato dall'area 3,069. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,971.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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