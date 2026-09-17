Milano 12:08
52.229 +0,50%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 12:08
10.722 +0,31%
Francoforte 12:07
25.678 +0,55%

Londra: risultato positivo per Kingfisher

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Kingfisher
Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
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