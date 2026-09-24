Parigi: movimento negativo per Capgemini
(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano con un calo del 2,17%.
Lo scenario su base settimanale di Capgemini rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo di Capgemini si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 105,4 Euro. Supporto stimato a 102,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 107,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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