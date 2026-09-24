Qualcomm rinnova l'accordo globale di licenza di brevetti con Apple

(Teleborsa) - Qualcomm , colosso statunitense dei chip e delle tecnologie di comunicazione mobile, ha annunciato il rinnovo dell'accordo globale di licenza di brevetti con Apple , con decorrenza dal 1° aprile 2027. "Siamo lieti di estendere l'accordo di licenza con Apple", ha dichiarato John Han, Executive Vice President e General Manager di Qualcomm Technology Licensing (QTL).



La breve nota di Qualcomm non indica altri dettagli sul rinnovo della partnership definita nel 2019 e che ha posto fine a una lunga battaglia legale sulle royalties relative ai brevetti wireless e sulla fornitura di chip. In base all'accordo, Apple ha versato a Qualcomm una somma non resa nota e le società hanno ritirato le cause in tutto il mondo.







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