SoftBank, emessi bond per 11,1 miliardi di dollari nell'ambito degli investimenti in OpenAI

(Teleborsa) - SoftBank , holding finanziaria giapponese, ha definito i termini e le condizioni per l'emissione di proprie obbligazioni senior denominate in dollari con scadenza nel 2030, 2032 e 2034, e di obbligazioni senior denominate in euro con scadenza nel 2030 e 2032. L'importo nominale complessivo delle obbligazioni è pari a circa 11,1 miliardi di dollari (o l'equivalente di 1.763,2 miliardi di yen), composto da 10 miliardi di dollari in obbligazioni senior denominate in dollari e 1 miliardo di euro in obbligazioni senior denominate in euro.



I proventi sono destinati al finanziamento del pagamento di 10 miliardi di dollari relativo alla terza e ultima tranche degli investimenti aggiuntivi (follow-on) per un totale di 30 miliardi di dollari in OpenAI, concordati nel febbraio 2026 (il cui perfezionamento è previsto per il 1° ottobre 2026), e per finalità aziendali generali. Contestualmente, SoftBank prevede di cancellare la quota residua di 10 miliardi di dollari della capacità non utilizzata nell'ambito dell'accordo di finanziamento ponte (Bridge Facility Agreement) da 40 miliardi di dollari stipulato nel marzo 2026.



Scendendo nei dettagli, SoftBank ha emesso obbligazioni senior denominate in dollari per 1 miliardo di dollari con scadenza a 3 anni e mezzo, 4,5 miliardi di dollari a 5 anni e mezzo e 4,5 miliardi di dollari a 7 anni e mezzo, come risulta da un documento. Le obbligazioni pagano tassi di interesse rispettivamente dell'8,625%, del 9,25% e del 9,75%. Ha inoltre emesso due tranche da 500 milioni di euro ciascuna di obbligazioni senior denominate in euro con scadenze di quattro e sei anni, con rendimenti del 7,125% e dell'8%.

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