UBS riacquista 7,9 miliardi di dollari di debito Credit Suisse

(Teleborsa) - UBS accelera lo smaltimento dell’eredità Credit Suisse e annuncia il più grande riacquisto di obbligazioni finora realizzato dall’acquisizione del rivale svizzero. La banca ha lanciato un'offerta per riacquistare fino a 7,9 miliardi di dollari di vecchio debito Credit Suisse, con l’obiettivo di ridurre gli interessi passivi e ottimizzare la struttura di finanziamento.



Secondo i dati Bloomberg, il debito legacy di Credit Suisse ancora presente nei bilanci UBS è sceso a circa 29 miliardi di dollari, dai circa 90 miliardi del 2023, quando l’acquisizione fu orchestrata dalle autorità svizzere per evitare il collasso della banca e una più ampia crisi finanziaria.



UBS ha aumentato due volte il limite massimo dell’offerta su una parte dei titoli, portandolo prima da 2 a 4 miliardi e poi a 5,9 miliardi di dollari. Già lo scorso anno la banca aveva riacquistato circa 7,7 miliardi di dollari di obbligazioni legacy.



Le obbligazioni senior emesse da Credit Suisse devono essere rimborsate integralmente, a differenza dei bond subordinati Additional Tier 1 (AT1), azzerati nell’ambito del salvataggio e ancora al centro di contenziosi legali.



Un portavoce di UBS ha rifiutato di rilasciare commenti.





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