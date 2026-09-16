Open AI in trattative preliminari per nuovo round di finanziamento

(Teleborsa) - OpenAI
ha avviato colloqui preliminari con gli investitori per un nuovo round di finanziamento che valuterebbe l'azienda proprietaria di ChatGPT oltre 1.200 miliardi di dollari
, prima di una possibile offerta pubblica iniziale.
E' quanto riporta Bloomberg, specificando che qualsiasi decisione di procedere con la raccolta di risorse dipenderà dal momento esatto in cui OpenAI stabilirà di quotarsi in borsa e che un round di finanziamento di tale portata consentirebbe all'azienda di superare la sua principale rivale, Anthropic
, che a maggio ha raccolto 65 miliardi di dollari
in un'operazione che ha valutato l'azienda proprietaria di Claude a 965 miliardi di dollari
.
L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman
, ha comunque recentemente dichiarato a Fortune che l'attesissima IPO della società
è ancora in programma, ma che non si concretizzerà quest'anno
. Sempre secondo rumours, i finanziamenti aggiuntivi offrirebbero al colosso AI la flessibilità necessaria per posticipare ulteriormente l'IPO di uno o due trimestri oltre che supportare un maggior numero di operazioni di M&A
.