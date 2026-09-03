ByteDance si assicura prestito da 30 miliardi di dollari

Il secondo più grande in Asia quest'anno dopo SoftBank

(Teleborsa) - ByteDance, la società che ha sviluppato TikTok, si è assicurata un prestito di 29,6 miliardi di dollari,. Lo riferiscono fonti vicine alla vicenda raggiunte da Bloomberg.



Si tratta del secondo maggiore finanziamento in dollari in Asia quest'anno dopo il prestito ponte da 40 miliardi di dollari di SoftBank Group , firmato a marzo.



In origine, il colosso tecnologico cinese aveva richiesto un finanziamento di 20 miliardi di dollari, ma ha aumentato l'importo dopo aver ottenuto forti impegni da parte delle banche. I proventi saranno utilizzati principalmente per scopi aziendali generali.



L'accordo, tuttavia, hanno aggiunto le fonti, non è ancora stato firmato, poiché le banche sono ancora in fase di conferma delle rispettive assegnazioni.



Le risorse arrivano in un momento in cui ByteDance sta accelerando gli sforzi per potenziare le proprie capacità nel campo dell'intelligenza artificiale, mentre i concorrenti del settore investono ingenti somme in progetti correlati. L'azienda sta valutando la possibilità di aumentare gli investimenti fino a 70 miliardi di dollari quest'anno, più del doppio rispetto all'anno scorso, per espandere i propri data center e altre infrastrutture per l'intelligenza artificiale.







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