SoftBank, verso emissione obbligazionaria da oltre 11 miliardi di dollari

Accelera sull'intelligenza artificiale con OpenAI

(Teleborsa) - SoftBank Group intende emettere obbligazioni denominate in dollari per un valore di 10 miliardi, suddivise su tre scadenze, e obbligazioni in euro per 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) su due scadenze. Lo ha ripotato Bloomberg News, citando fonti a conoscenza della questione.



Il conglomerato giapponese sta intensificando gli investimenti nell’intelligenza artificiale, infatti parte dei proventi sarà utilizzata per finanziare un investimento aggiuntivo in OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, operazione che dovrebbe concludersi il mese prossimo.



SoftBank, infatti, si è impegnata a investire quasi 65 miliardi di dollari in OpenAI, rendendo le proprie performance finanziarie sempre più legate all’andamento della società di intelligenza artificiale.

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