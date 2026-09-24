Svizzera, banca centrale lascia tassi allo 0% con inflazione vista ripiegare nel 2027

(Teleborsa) - La Banca nazionale svizzera (BNS) mantiene invariato il tasso guida allo 0%, come ampiamente atteso. La banca afferma inoltre la propria disponibilità ad agire in caso di necessità sul mercato dei cambi per garantire condizioni monetarie appropriate.



L'inflazione è ulteriormente cresciuta da giugno, principalmente per effetto del rincaro dell'energia. A medio termine la pressione inflazionistica è aumentata solo di poco. La politica monetaria è quindi "appropriata al fine di mantenere l'inflazione nell'area di stabilità dei prezzi e sostiene l'andamento dell'economia", si legge nel comunicato. Secondo la previsione della BNS, l'inflazione salirà ancora un po' nel quarto trimestre, per poi ripiegare nel corso del 2027. Questa flessione è da attribuirsi al fatto che il rincaro energetico attualmente molto elevato dovrebbe rallentare nei prossimi trimestri. Sul resto dell'orizzonte previsivo, la previsione condizionata di inflazione aumenta in lieve misura.



In Svizzera nel secondo trimestre il prodotto interno lordo (PIL) ha segnato una crescita straordinariamente robusta. L'andamento insolitamente vigoroso del comparto chimico-farmaceutico ha portato il PIL a sovrastimare la dinamica di crescita di fondo. Ma anche senza tale effetto, la crescita è stata solida e ampiamente diffusa. Nello stesso tempo il grado di utilizzo delle capacità è rimasto inferiore alla media, in particolare nell'industria, e la disoccupazione è aumentata di nuovo leggermente fino a inizio estate. Per i prossimi trimestri la banca si attende una crescita moderata. Dall'economia mondiale dovrebbero continuare a giungere impulsi positivi. Inoltre la politica monetaria e il deprezzamento del franco agiscono da sostegno. Per l'intero 2026 la banca nazionale si aspetta attualmente una crescita compresa fra l'1,5% e il 2%. Per il 2027 continua ad attendersi un tasso di crescita di circa l'1,5%.

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