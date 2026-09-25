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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Seduta in frazionale rialzo per il cambio Euro / CHF, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,9419.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,9485 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,9372 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,9485.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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