Milano 9:47
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Londra 9:47
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27.281,6 con primo supporto visto a 26.559,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26.180,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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