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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 24/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del maggiore indice americano, che in chiusura evidenzia un timido -0,02%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.762,4. Primo supporto a 7.648,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.592,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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