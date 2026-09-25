Milano 9:50
52.056 +0,99%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:50
10.717 +0,35%
25.413 +0,58%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,03%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.328,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,03%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,03% e archivia la seduta a 24.328,92 punti.
Condividi
```