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Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,83%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.811,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo dell'1,83%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa dell'1,83% e archivia la seduta a 24.811,28 punti.
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