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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,04%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.077,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,04%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un -0,04% e archivia gli scambi a 8.077,8 punti.
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