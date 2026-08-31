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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,04%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.404,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,04%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,04%, a quota 8.404,73 in apertura.
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