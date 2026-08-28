Competenze digitali, Ministero lavoro: AppLI aumenta l'offerta di corsi gratuiti

(Teleborsa) - Cresce ancora AppLI, il web coach per l'occupazione del Ministero del lavoro.



Grazie a una serie di collaborazioni con grandi imprese tecnologiche, all'interno della piattaforma arrivano i corsi di formazione gratuiti per l'acquisizione delle prime competenze digitali, fondamentali per approfondire l'ampio tema dell'intelligenza artificiale. Lo fa sapere il Ministero.



"Con AppLI dimostriamo - afferma il ministro, Marina Calderone - che la pubblica amministrazione è capace di guidare la sperimentazione nell'adozione dell'intelligenza artificiale in chiave umanocentrica. Una best practice riconosciuta a livello europeo, sviluppata dal Ministero del Lavoro in collaborazione con Inps e integrata nell'ecosistema digitale del SIISL, cresce grazie alla collaborazione di tutti gli attori della trasformazione digitale. L'ampliamento dei corsi gratuiti rafforza la nostra visione inclusiva, che vuole porre la tecnologia al servizio delle persone, accompagnarle nelle competenze e sostenere le politiche del lavoro in modo concreto e accessibile".

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