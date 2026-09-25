Francoforte: andamento sostenuto per Fraport
(Teleborsa) - Avanza il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fraport evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fraport rispetto all'indice.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 61,75 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 63,45. L'indebolimento di Fraport è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 60,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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