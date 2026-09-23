Francoforte: scambi negativi per Fraport
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che presenta una flessione del 2,59% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +0,69% del MDAX).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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