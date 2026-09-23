Francoforte: scambi negativi per Fraport

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che presenta una flessione del 2,59% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,5%, rispetto a +0,69% del MDAX ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fraport rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,12 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 61,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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