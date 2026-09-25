Francoforte: balza in avanti Commerzbank
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca, che avanza bene del 2,29%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Commerzbank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della banca d'affari. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 42,17 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 41,74. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 41,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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