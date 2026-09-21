Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca , con una variazione percentuale del 2,66%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,01 Euro con primo supporto visto a 41,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 40,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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