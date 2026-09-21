Francoforte: scambi al rialzo per Commerzbank
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca tedesca, con una variazione percentuale del 2,66%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Commerzbank, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo della banca d'affari confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 42,01 Euro con primo supporto visto a 41,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 40,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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