Commerzbank, rumors: governo tedesco vuole che resti quotata a Francoforte

(Teleborsa) - Il governo tedesco spingerà affinché Commerzbank mantenga la propria identità nazionale con una quotazione alla Borsa di Francoforte e siano tutelati i posti di lavoro. Lo scrive Reuters, citando quanto riferito da due fonti. Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil illustrerà tali richieste nel corso di un incontro previsto oggi a Berlino con il CEO di UniCredit , Andrea Orcel.



Interpellato in precedenza sulla possibilità che UniCredit potesse considerare di non mantenere la quotazione di Commerzbank, Orcel ha detto che la banca italiana avrebbe agito nel modo economicamente più sensato.



Secondo una delle fonti, Klingbeil chiederà che non vi siano licenziamenti e che il governo - che detiene una partecipazione del 12% in Commerzbank - possa mantenere il diritto di nominare due consiglieri non esecutivi, conservando così una certa influenza.

Condividi

```