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Francoforte: Hellofresh in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Hellofresh in forte discesa
Si muove in perdita Hellofresh, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,22% sui valori precedenti.
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