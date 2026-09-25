Madrid: positiva la giornata per Acciona Energia

(Teleborsa) - Bene il produttore di energia rinnovabile spagnolo , con un rialzo dell'1,84%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acciona Energia rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Acciona Energia , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 22,31 Euro. Primo supporto visto a 21,97. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 21,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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