Madrid: scambi in positivo per Acciona Energia
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che avanza bene del 3,12%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona Energia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Acciona Energia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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