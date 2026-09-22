Madrid: risultato positivo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acciona Energia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,16%, rispetto a +0,63% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'esame di breve periodo di Acciona Energia classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,51 Euro e primo supporto individuato a 22,23. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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