Madrid: risultato positivo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Scambia in profit il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che lievita del 2,45%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Meliá Hotels International si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,88 Euro. Prima resistenza a 10,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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