Acquisto per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Vigoroso rialzo per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,69%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 9,91 Euro, con stop loss calcolato a quota 9,36 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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