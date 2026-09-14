Madrid: calo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che mostra un decremento dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Meliá Hotels International rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Meliá Hotels International evidenzia un declino dei corsi verso area 9,56 Euro con prima area di resistenza vista a 9,64. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 9,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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