Parigi: scambi in positivo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il microchip-maker italo-francese, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di semiconduttori. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 46,25 Euro. Primo supporto a 45,56. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 45,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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