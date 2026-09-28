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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,49%.

L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 107,86 e primo supporto individuato a 100,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 115,68.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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