Milano 10:58
51.992 +0,24%
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30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
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Londra 10:58
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 settembre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3219 con tetto rappresentato dall'area 1,3256. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3199.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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