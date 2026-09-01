Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1,3646 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1,3501 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1,3646.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)