Milano 11:44
51.941 -1,28%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:44
10.708 -1,07%
Francoforte 11:43
25.936 -1,23%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1,3646 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1,3501 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1,3646.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```