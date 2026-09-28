Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,01%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.078,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,01%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 8.078,48 punti.
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