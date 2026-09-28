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Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,41%
Il CAC40 avvia la seduta a 8.110,92 punti
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28 settembre 2026 - 09.03
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Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,41%, dopo aver aperto a 8.110,92 punti.
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