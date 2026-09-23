Milano
17:35
51.987
-0,21%
Nasdaq
22:00
30.470
-0,85%
Dow Jones
22:04
51.512
-0,68%
Londra
17:35
10.705
-0,03%
Francoforte
17:35
25.411
-0,66%
Mercoledì 23 Settembre 2026, ore 22.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,57%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,57%
Il DAX avvia la seduta a 25.724,13 punti
In breve
,
Finanza
23 settembre 2026 - 09.04
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,57%, dopo aver aperto a 25.724,13 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,48%
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,38%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,46%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,26%
Argomenti trattati
Borsa
(1149)
·
Francoforte
(282)
Titoli e Indici
DAX
-0,66%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,74%
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,56%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,63%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,61%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,53%
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,31%
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto