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Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,33%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.306,15 punti
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07 settembre 2026 - 17.43
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