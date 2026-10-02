Milano 17:35
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Nasdaq 18:59
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Dow Jones 18:59
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,79%

Il CAC40 chiude a 7.897,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,79%
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,79%, terminando la sessione a 7.897,19 punti.
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