Milano 11:04
51.940 +0,14%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 11:04
10.730 +0,32%
Francoforte 11:04
25.415 +0,03%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,60%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.658,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,60%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,60% e chiude a 24.658,11 punti.
Condividi
```