Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,47%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.384,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,47%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,47% e chiude a 24.384,95 punti.
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