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Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,84%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 24.708,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,84%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 24.708,4 punti.
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