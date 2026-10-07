Milano 11:58
50.463 -1,56%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
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Londra 11:58
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Francoforte 11:58
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,37%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.129,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,37%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,37% e chiude a 24.129,31 punti.
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