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Borsa: Modesto recupero per Hong Kong, in aumento dello 0,35%
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 24.892,48 punti
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Finanza
14 settembre 2026 - 10.25
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Hong Kong conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 24.892,48 punti.
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